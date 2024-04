Il y a des témoi­gnages qui méritent d’être relayés.

Celui que vient de déli­vrer Pierre‐Hugues Herbert via son compte Instagram concer­nant son jeune fils en fait évidem­ment partie.

Le joueur de 33 ans et actuel 148e mondial raconte comment il a dû composer ces derniers mois entre sa carrière de joueur de tennis et les compli­ca­tions liées à son fils, atteint d’une maladie géné­tique rare et désor­mais guéri. Un témoi­gnage touchant.

« Je n’ai pas pour habi­tude de prendre la parole sur ma vie privée, mais cette fois cela me semble impor­tant. D’une part pour donner du courage aux gens qui conti­nuent le combat contre une maladie mais égale­ment pour remer­cier tout le corps médical qui nous a accom­pagné durant cette épreuve. Depuis 8 mois, en paral­lèle de ma carrière de joueur de tennis, nous avons vu notre quoti­dien se trans­former au sein de ma famille. Notre fils, Léandre, âgé de 4 mois a l’époque a été diag­nos­tiqué d’un hyper­in­su­ni­lisme congé­ni­tale, une maladie géné­tique rare. Après des semaines passées dans 3 hôpi­taux diffé­rents, des dizaines d’examens, de rdv médi­caux, d’aléas, de stress, nous avons effectué, norma­le­ment, notre dernier séjour à l’hôpital. Léandre a subit début avril une chirurgie du pancréas qui a durée 10 heures. S’en est suivi une semaine d’hospitalisation pour récu­pérer et celle ci s’est soldée par sa guérison le 9 avril dernier. Léandre est guéri et c’est déjà notre plus grande victoire de 2024. Un immense MERCI à toutes les infir­mières, aide‐soignantes, docteurs, anes­thé­sistes, et à la chirur­gienne qui offrent à notre enfant une vie sans hyperinsulinisme. »