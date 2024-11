C’était attendu et c’est désor­mais offi­ciel, Stefanos Tsitsipas, après cinq parti­ci­pa­tions de suite au Masters, ne sera pas de la partie à Turin pour le tournoi des maîtres (du 10 au 17 novembre).

Battu ce vendredi par Alexander Zverev en quarts de finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy (7−5, 6–4, en 1h40), le Grec met donc fin à une saison 2024 labo­rieuse, seule­ment sauvée par un troi­sième sacre sur la terre battue de Monte‐Carlo.

Pire, pour la première fois depuis la saison 2018, Stefanos va terminer l’année hors du Top 10 mondial, une anomalie étant donné son talent et ses capa­cités athlé­tiques. Si les expli­ca­tions sont multiples (problème au coude, conflit avec son père qui n’est plus son entraî­neur, faiblesse côté revers), force est de constater que Tsitsipas ne progresse plus depuis longtemps.

On attend désor­mais de voir s’il va enfin prendre une déci­sion forte sur l’iden­tité de son entraî­neur ou s’il va conti­nuer à faire confiance à ses proches.