Sur le réseau social X, le jour­na­liste Benoît Maylin n’a pas épargné Stefanos Tsitsipas, qui a mis un terme à une saison parti­cu­liè­re­ment compli­quée. Le Grec, forfait pour le Rolex Paris Masters et l’ATP 250 d’Athènes, ne fera son retour sur le circuit qu’en 2026.

😳 Tsitsipas arrête sa saison.

Pas de Paris ni Athènes.



Tsitsiqui ?



On a l’impression qu’il n’existe plus, un has been de 27 ans, pour­tant vain­queur à Dubaï en février… mais sinon, rien.

Stefanos traîne son spleen, et va sortir du Top 30 dans l’anonymat.



Et où, fin 2026 ? — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 26, 2025

