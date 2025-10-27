Sur le réseau social X, le journaliste Benoît Maylin n’a pas épargné Stefanos Tsitsipas, qui a mis un terme à une saison particulièrement compliquée. Le Grec, forfait pour le Rolex Paris Masters et l’ATP 250 d’Athènes, ne fera son retour sur le circuit qu’en 2026.
😳 Tsitsipas arrête sa saison.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 26, 2025
Pas de Paris ni Athènes.
Tsitsiqui ?
On a l’impression qu’il n’existe plus, un has been de 27 ans, pourtant vainqueur à Dubaï en février… mais sinon, rien.
Stefanos traîne son spleen, et va sortir du Top 30 dans l’anonymat.
Et où, fin 2026 ?
Publié le lundi 27 octobre 2025 à 10:52