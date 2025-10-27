AccueilATPATP - Rolex Paris Masters"On a l'impression que Tsitsipas n'existe plus, un has been de 27...
« On a l’im­pres­sion que Tsitsipas n’existe plus, un has been de 27 ans, pour­tant vain­queur à Dubaï en février. Mais sinon, rien », lâche Benoît Maylin

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Sur le réseau social X, le jour­na­liste Benoît Maylin n’a pas épargné Stefanos Tsitsipas, qui a mis un terme à une saison parti­cu­liè­re­ment compli­quée. Le Grec, forfait pour le Rolex Paris Masters et l’ATP 250 d’Athènes, ne fera son retour sur le circuit qu’en 2026.

« Tsitsipas arrête sa saison. Pas de Paris ni Athènes. Tsitsiqui ? On a l’impression qu’il n’existe plus, un has been de 27 ans, pour­tant vain­queur à Dubaï en février… mais sinon, rien. Stefanos traîne son spleen, et va sortir du Top 30 dans l’anonymat. Et où, fin 2026 ? »

Publié le lundi 27 octobre 2025 à 10:52

