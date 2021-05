Battu par Rafael Nadal en finale du Masters 1000 de Rome, Novak Djokovic était forcé­ment déçu au moment de la remise des prix mais pas assez pour faire un peu d’hu­mour après une ques­tion posée sur cette fameuse ‘Next Gen’ dont on nous parle depuis des années. « Écoutez, nous sommes toujours là pour l’ins­tant et nous gagnons encore. De toute évidence, Rafa, Roger et moi avons réin­venté la « nouvelle géné­ra­tion ». La nouvelle géné­ra­tion c’est peut‐être nous », a lancé le numéro 1 mondial, plaçant au passage un petit tacle sympa­thique aux Tsitsipas, Zverev and co.