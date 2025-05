L’ajout de tribunes supplé­men­taires au détri­ment des tradi­tion­nelles statues du terrain Pietrangeli pour l’édi­tion 2025 du Masters 1000 de Rome est une déci­sion large­ment controversée.

Après une lenteur abusive des toutes nouvelles terres battues, pointée du doigt par certains joueurs du circuit tels que Coco Gauff et Holger Rune, le tournoi de Rome perd peu à peu de son romantisme.

« Je dirais qu’en termes d’am­biance, cela a créé plus de monde pour le même terrain qui est un peu plus bas. L’atmosphère est donc encore plus folle. Si nous parlons pure­ment d’es­thé­tique, ce n’est pas bon parce que c’était mieux avec les statues, et cela supprime proba­ble­ment 75 % des statues. C’est donc un débat diffi­cile. Je préfé­re­rais proba­ble­ment l’es­thé­tique sans les tribunes, mais l’at­mo­sphère sur le terrain était excel­lente. »