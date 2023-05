En trois parti­ci­pa­tions au Masters 1000 de Rome (2018, 2019 et 2021), Daniil Medvedev n’a encore jamais gagné un match. Il a préféré en rire en confé­rence de presse avant le début du tournoi, d’au­tant qu’il est plutôt confiant au vu de son niveau de jeu à l’en­traî­ne­ment.

« Je suis arrivé ici dimanche, direc­te­ment de Madrid. J’ai décidé de rester là‐bas quelques jours, de passer du temps avec ma famille et de me reposer, tout en m’en­traî­nant très bien. Honnêtement, je me sens très bien. Je ne me soucie pas de ce qui m’est arrivé avant ce tournoi. Quand un tournoi commence, c’est toujours une nouvelle histoire. Ces deux derniers jours, j’ai joué un très bon niveau de tennis sur terre battue. J’ai hâte de jouer ici. Mon premier objectif est déjà de gagner un match ici, ce que je n’ai jamais fait (rires). »