Nadal est conscient du niveau de tennis qu’il a proposé face à Hurkacz mais il croit aussi que le temps qui lui reste va lui permettre encore de s’amé­liorer. Il n’est donc pas résigné et l’on sent que malgré tout il a très envie d’aller à Roland‐Garros.

« Au final, aujourd’hui, ça paraît impos­sible d’aller à Roland Garros et de penser à quelque chose de spécial, mais physi­que­ment je n’ai pas été si mal. J’espère bien me préparer et arriver à Roland Garros dans des condi­tions suffi­sam­ment bonnes et me donner l’op­por­tu­nité de voir si je suis capable de me battre pour ce pour quoi j’ai­me­rais me battre. Physiquement, j’ai quelques problèmes, mais pas assez pour dire que je ne jouerai pas l’évé­ne­ment le plus impor­tant de ma carrière. Nous verrons comment les choses se passent, comment je me sens menta­le­ment demain, le lende­main et dans une semaine. Si je me sens prêt, j’es­saierai d’être là et de me battre pour les choses pour lesquelles je me suis battu ces 15 dernières années. »