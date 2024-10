Holger Rune n’a vrai­ment pas été épargné par les médias danois suite à sa débâcle face à Taylor Fritz en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai ce mercredi.

Alors qu’on pensait qu’Holger allait un peu mieux, il a livré une copie « tota­le­ment indigne » comme l’ex­plique le site BT. Cet effon­dre­ment est assez incom­pré­hen­sible car il avait jusque‐là proposé un tennis solide pour éliminer Berrettini et Lehecka.

« Holger Rune a fait un match tota­le­ment indigne et fran­che­ment embar­ras­sant lors­qu’il a perdu contre Fritz. Il ressem­blait à un joueur junior qui venait de faire ses débuts sur le circuit ATP. »

Alors qu’il lui reste deux tour­nois au calen­drier (l’ATP 500 de Bâle et le Masters 1000 de Paris), le 14e mondial devra réaliser un petit exploit pour clore cette année 2024 dans le Top 10 mondial.

À noter, et on a toujours un peu de mal à le comprendre, que le Danois parti­ci­pera prochai­ne­ment à l’ex­hi­bi­tion orga­nisée à Riyad (du 16 au 19 octobre), 6 Kings Slam, aux côtés de Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Daniil Medvedev.