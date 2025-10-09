Sorti vainqueur d’un match fou face à Learner Tien, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai ce mercredi, Daniil Medvedev, qui a rendu un sacré hommage à son adversaire américain, a été interrogé lors de son passage en zone mixte sur ses nombreux échanges avec sa box pendant la rencontre.
Désormais entraîné par le Suédois, Thomas Johansson, le Russe, lorsqu’il sentait le match lui échapper, n’a cessé de crier en sa direction comme pour lui demander de l’aide. Et à l’écouter, c’était beaucoup plus un moyen d’évacuer son stress qu’autre chose. Extraits.
Q. Quelques échanges avec votre équipe pendant le match. Dans quelle mesure cela vous aide‐t‐il, tactiquement, ou est‐ce simplement une question d’émotion ?
DANIIL MEDVEDEV : Zéro, zéro. Ça n’arrange rien. Je devrais être plus calme. Learner me rend fou. C’est un joueur de tennis incroyable. J’ai perdu deux matchs très serrés contre lui, alors j’avais vraiment peur de perdre à nouveau. Je suis vraiment content d’avoir réussi à franchir la ligne d’arrivée. Le match a été mouvementé, mais je suis très heureux d’avoir gagné.
Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 14:06