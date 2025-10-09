AccueilATPATP - ShanghaiL'aveu de Daniil Medvedev, qualifié en quarts : "Je devrais être plus...
ATP - Shanghai

L’aveu de Daniil Medvedev, qualifié en quarts : « Je devrais être plus calme mais il me rend fou. J’avais vrai­ment peur de perdre à nouveau contre lui »

Thomas S
Par Thomas S

-

70

Sorti vain­queur d’un match fou face à Learner Tien, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai ce mercredi, Daniil Medvedev, qui a rendu un sacré hommage à son adver­saire améri­cain, a été inter­rogé lors de son passage en zone mixte sur ses nombreux échanges avec sa box pendant la rencontre.

Désormais entraîné par le Suédois, Thomas Johansson, le Russe, lors­qu’il sentait le match lui échapper, n’a cessé de crier en sa direc­tion comme pour lui demander de l’aide. Et à l’écouter, c’était beau­coup plus un moyen d’éva­cuer son stress qu’autre chose. Extraits.

Q. Quelques échanges avec votre équipe pendant le match. Dans quelle mesure cela vous aide‐t‐il, tacti­que­ment, ou est‐ce simple­ment une ques­tion d’émo­tion ?
DANIIL MEDVEDEV : Zéro, zéro. Ça n’ar­range rien. Je devrais être plus calme. Learner me rend fou. C’est un joueur de tennis incroyable. J’ai perdu deux matchs très serrés contre lui, alors j’avais vrai­ment peur de perdre à nouveau. Je suis vrai­ment content d’avoir réussi à fran­chir la ligne d’ar­rivée. Le match a été mouve­menté, mais je suis très heureux d’avoir gagné.

Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 14:06

Article précédent
Auger‐Aliassime, avant d’af­fronter le Français Rinderknech : « C’est diffi­cile de gagner un match unique­ment avec un coup droit ou un revers. Mais avec un service… »

