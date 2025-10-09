Dans des propos relayés par Ubitennis après sa défaite contre Felix Auger‐Aliassime en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, Lorenzo Musetti a évoqué l’impact négatif de ses propos polémiques au premier tour de l’ATP 500 de Pékin le 27 septembre dernier.
« J’ai en quelque sorte créé moi‐même ce climat défavorable. Ce mois‐ci en Chine n’a pas été facile, je ne me suis jamais senti à l’aise après ce qui s’est passé. Dans ma tête, cela m’a affecté, même s’il y avait aussi des supporters de mon côté. Ma nervosité venait de quelque chose que j’avais en moi et qui m’a fait perdre mon chemin pendant le match ».
Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 11:48