Dans des propos relayés par Ubitennis après sa défaite contre Felix Auger‐Aliassime en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, Lorenzo Musetti a évoqué l’im­pact négatif de ses propos polé­miques au premier tour de l’ATP 500 de Pékin le 27 septembre dernier.

« J’ai en quelque sorte créé moi‐même ce climat défa­vo­rable. Ce mois‐ci en Chine n’a pas été facile, je ne me suis jamais senti à l’aise après ce qui s’est passé. Dans ma tête, cela m’a affecté, même s’il y avait aussi des suppor­ters de mon côté. Ma nervo­sité venait de quelque chose que j’avais en moi et qui m’a fait perdre mon chemin pendant le match ».