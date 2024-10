À l’issue de son succès face à Stefanos Tsitispas en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai (7−6, 6–3), Daniil Medvedev, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, se prépa­rait déjà à rencon­trer Jannik Sinner en quarts.

Et si le Russe a logi­que­ment désigné l’ac­tuel numéro 1 mondial et Carlos Alcaraz comme les grands favoris du tournoi, il n’a pas oublié de mentionner un certain Novak Djokovic.

« Avec Jannik, nous avons eu beau­coup de batailles diffi­ciles. Tactiquement, je ne sais pas encore ce que je vais mettre en place mais je vais en discuter avec mon entraî­neur. Mentalement, je dois me battre. Il est numéro 1 mondial main­te­nant. Je dirais que lui et Carlos sont proba­ble­ment les meilleurs. Mais atten­tion, ne sous‐estimez jamais Novak. Dès que vous le sous‐estimez, il peut vous mordre en retour (rires). Ce sont trois joueurs très coriaces en ce moment. Je vais tenter faire de mon mieux. »