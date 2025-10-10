AccueilATPATP - ShanghaiRinderknech, qualifié comme son cousin en demi-finales : "Dans le groupe familial...
ATP - Shanghai

Rinderknech, qualifié comme son cousin en demi‐finales : « Dans le groupe fami­lial sur WhatsApp, c’est la folie en ce moment. Tout le monde vit ce petit rêve avec nous »

Baptiste Mulatier
L’histoire est folle pour les cousins germains, Arthur Rinderknech (54e mondial) et Valentin Vacherot (204e mondial), tous deux quali­fiés en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai. 

« Dans le groupe fami­lial sur WhatsApp, c’est la folie en ce moment. En effer­ves­cence parce que tout le monde vit le petit rêve dans lequel nous sommes, Val et moi. C’est vrai­ment agréable. J’essaie de profiter de chaque instant », s’est réjoui le Français Arthur Rinderknech en confé­rence de presse après sa victoire contre Felix Auger‐Aliassime. 

Samedi, il affron­tera Daniil Medvedev tandis que le Monégasque Vacherot défiera Novak Djokovic. 

Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 16:58

