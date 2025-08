La paire de double de Ben Shelton et Arthur Fils fait des étin­celles à Toronto, et les deux hommes se sont quali­fiés pour les quarts de finale en battant Edouard Roger‐Vasselin et Hugo Nys.

On se doute que ces deux joueurs ont de quoi nous régaler sur le court, et Ben Shelton nous a offert un smash en recu­lant à plus d’un mètre du fond du court abso­lu­ment génial, qui a visi­ble­ment beau­coup plu à Arthur Fils.

Affichant chacun un grand sourire, on peut dire que les deux hommes s’éclatent ensemble sur le terrain !