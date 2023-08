Gaël Monfils a désor­mais 35 ans et sa belle carrière parait derrière lui cepen­dant il ne cesse de nous étonner depuis le début de cette tournée américaine.

Après un bon tournoi à Washington, la Monf est inar­ré­table cette semaine avec un seul set perdu et surtout, il s’est offert le numéro 5 mondial Stefanos Tsitsipas au second tour avant d’en­chainer face à Vukic cette nuit en huitième.

Il retrou­vera sur sa route en quart de finale un deuxième top 10 et repré­sen­tant de la Next Gen, un certain Jannik Sinner.

Avec trois victoires à une pour l’Italien (toutes sur dur), et un dernière succès qui remonte à 2019 pour « La Monf » la confron­ta­tion peut sembler déséquilibrée.

Malgré cela, comme Gaël donne l’im­pres­sion d’être tota­le­ment libéré, on espérer et croire en lui pour réaliser encore un gros coup.

Frais car il n’a pas joué en 8ème, l’Italien va proposer son jeu en cadence ce qui peut faci­liter aussi la puis­sance du trico­lore. La seule énigme reste l’état physique de Gaël car Sinner ne va pas le ménager. Sur le papier, il peut y avoir match sauf si Gaël est en manque de carburant.

Une chose est sure, il faudra être devant son poste de télé­vi­sion cette nuit aux alen­tours de deux heures du matin.

Notre pronostic, une victoire du Français en trois manches.