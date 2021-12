En marge de l’inau­gu­ra­tion de son académie, Boris Becker a aussi répondu à des ques­tions liése à l’ac­tua­lité tennistique.

Il a notam­ment exprimé son inquié­tude au sujet du retour de Roger Federer.

Hier, déjà, nous avions évoqué cette idée par le biais d’une expli­ca­tion de Greg Rusedski.

Cette fois c’est « Boum Boum » qui pointe le fait que le temps ne joue pas en la faveur du Suisse : « Il va de soit que je voudrais qu’il rejoue au tennis. C’est une légende absolue du sport et du tennis. J’aimerai aussi le voir gagner mais la réalité est que plus vous êtes absent, plus il est diffi­cile de revenir. » a déclaré l’Allemand.