Le cham­pion espa­gnol était présent hier à une remise des prix à Majorque.

Il en a profité pour répondre à quelques ques­tions des médias locaux.

Si derniè­re­ment il a annoncé offi­ciel­le­ment son retour pour l’ex­hi­bi­tion d’Abu Dhabi, les réponses appor­tées hier peuvent encore laisser planer quelques doutes.

« Vous ne savez pas tant que vous n’aug­mentez pas la charge et que vous ne vous testez pas au plus haut niveau. Pour l’ins­tant, je fais ce que j’ai à faire, le programme qui m’a été préparé. Je suis géné­ra­le­ment assez obéis­sant et ce qu’on me dit de faire, c’est ce que je fais. Je suis actuel­le­ment dans ce processus ». a déclaré le Majorquin.

« Jusqu’à ce que les choses soient sûres à 100%, je ne peux pas dire grand‐chose. Comme je l’ai mentionné il y a quelques semaines, mon idée est d’être à Abu Dhabi et de jouer là les 17 et 18, et c’est toujours mon plan. Cependant les choses s’ana­lysent de semaine en semaine, comme toujours, en gardant à l’es­prit que je veux revenir le plus tôt possible, mais surtout je veux revenir en forme. »