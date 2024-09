C’est la grosse infor­ma­tion de cette journée de samedi : l’agence mondiale anti­do­page (AMA) a décidé de faire appel auprès du tribunal du sport (TAS) concer­nant la déci­sion du tribunal indé­pen­dant, déci­sion confirmée par l’agence inter­na­tio­nale de l’in­té­grité du tennis (ITIA), d’in­no­center Jannik Sinner, testé posi­tifs à deux reprises au clos­tébol en mars dernier lors du Masters 1000 d’Indian Wells.

Et alors que l’AMA demande une suspen­sion allant de un à deux ans, notre confrère, Benoît Maylin, dans son émis­sion Sans Filet sur Winamax TV, a estimé que celle‐ci devait avoir une bonne raison de ne pas enterrer l’affaire.

« L’Agence mondiale anti­do­page demande quand même une suspen­sion d’un à deux ans. Ça veut dire quand même qu’elle a quelque chose en main qui lui prouve que tout ça n’est pas très clair. Si l’AMA dit que quelque chose ne corres­pond pas aux règles appli­cables, c’est qu’elle a la preuve qu’il faut pousser l’en­quête un peu plus loin. Quand on voit le cas de Simona Halep, qui a traîné pendant des mois et des mois, sans pouvoir obtenir une audience, on se dit qu’il faut en effet peut‐être un peu fouiller sur ce cas Sinner pour voir. »