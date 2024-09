Blanchi il y a quelques semaines par un tribunal indé­pen­dant, après avoir été testé positif à deux reprises à une substance inter­dite en mars dernier, Jannik Sinner pensait être tiré d’af­faire. Mais c’était sans compter sur l’appel de l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) auprès du Tribunal arbi­tral du sport (TAS).

En confé­rence de presse après sa victoire contre Roman Safiullin en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin, le numéro 1 mondial s’est exprimé sur la déci­sion de l’AMA, commu­ni­quée offi­ciel­le­ment pendant son match.

« Je suis déçu et surpris de cet appel, pour être honnête. Nous avons eu trois audiences et elles se sont toutes soldées par un résultat positif pour moi. Je ne m’y atten­dais pas, c’est une surprise. Je savais depuis quelques jours qu’ils allaient faire appel et que ce serait offi­cia­lisé aujourd’hui, mais oui, je suis surpris. On parle toujours de la même chose. Peut‐être qu’ils veulent juste s’as­surer que tout est en place. »