Dans son long et émou­vant message publié ce jeudi 10 octobre 2024 dans lequel il annonce sa future retraite, à l’oc­ca­sion des phases finales de la Coupe Davis (du 19 au 24 novembre), Rafael Nadal a remercié beau­coup de personnes, dont les plus grands rivaux de sa carrière.

Sans les citer, l’homme aux 14 Roland‐Garros, pense certai­ne­ment à Roger Federer, Novak Djokovic ou encore Andy Murray.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beau­coup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

« Je suis très excité d’an­noncer que ma dernière appa­ri­tion sera en finale de la Coupe Davis pour repré­senter mon pays. J’ai bouclé la boucle avec mon premier grand souvenir, qui était la finale de la Coupe Davis à Séville, en 2004. Je me sens très très chan­ceux d’avoir vécu tout ça. Je tiens à remer­cier toute l’in­dus­trie du tennis, tous les gens impli­qués dans ce sport. Mes collègues de longue date, et spécia­le­ment mes plus grands rivaux. J’ai passé telle­ment d’heures avec eux et j’ai vécu telle­ment de moments dont je me souvien­drai toute ma vie. »