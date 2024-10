Après Roger Federer, Novak Djokovic, Rod Laver ou encore Boris Becker, une autre légende du tennis a lui aussi décidé d’ajouter sa touche d’hom­mage envers Rafael Nadal depuis que ce dernier a annoncé sa retraite, qui inter­viendra à l’oc­ca­sion des phases finales de la Coupe Davis (du 19 au 24 novembre).

Et forcé­ment, il a été ques­tion de Roger Federer et de Novak Djokovic. Mais aussi de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Dans le tennis, Roger Federer a amené le flair. Novak Djokovic, lui, est au‐dessus de tout le monde niveau palmarès. Mais pour moi, personne n’a apporté plus que Nadal dans une des compo­santes essen­tielles du tennis, à savoir la passion. La passion est désor­mais indis­so­ciable de notre sport. On peut le voir à travers Carlos Alcaraz, et même parfois chez Jannik Sinner. Ces gars aiment la bagarre et je pense qu’ils le doivent à Rafael Nadal. L’élément le plus impor­tant dans le sport, c’est la passion. »