Le coach de Rafael Nadal a livré ses impres­sions pour le compte du site de l’ATP. Comme à son habi­tude, Carlos Moya a été direct et trans­pa­rent. Pour lui, la semaine au Koweit était impor­tante et presque déci­sive. Le bilan est donc plus que positif et encou­ra­geant pour la suite de la prépa­ra­tion de l’Espagnol.

« Rafa est arrivé en pensant qu’il n’al­lait pas pouvoir être compé­titif, mais il repart convaincu qu’il peut l’être. Il suit la bonne progres­sion, c’est un processus dans lequel il doit brûler les étapes petit à petit. Nous avons besoin qu’il joue des matchs et qu’il prenne du rythme. »