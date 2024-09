Dans une chro­nique publiée par l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin exprime sa décep­tion face à la qualité de cet US Open 2024, remporté dimanche par Jannik Sinner.

« Cet US Open chez les hommes était une vraie purge. C’est le genre de Grand Chelem dont on ne se souviendra pas. Ou alors en cher­chant bien : les 5h35 de Evans‐Khachanov, aucun fran­çais au 3e tour, le vomi de Jack Draper… On s’at­ten­dait à un block­buster améri­cain, on a eu un télé­film moldave. Même la finale n’avait pas de saveur. Et pour­tant, Fritz et Sinner se sont envoyés des sacoches pendant 2h15. Mais c’est du tennis de répé­ti­tion, genre games à l’en­traî­ne­ment, avec quasi aucune varia­tion, zéro émotion. C’est là qu’on se rend compte à quel point Federer, Nadal et Djokovic manquent. Parce que quand ils s’af­fron­taient, c’était la guerre des cerveaux. Ça fumait de la raquette et des neurones. Rendez‐nous aussi les Del Potro, les Wawrinka, les Murray. Ces gars nous ont bibe­ronnés à des pics pendant quinze ans, on en veut encore. Et là je m’adresse à Alcaraz et Sinner : affrontez‐vous, oui, mais débrouillez‐vous pour vous affronter en finale dans les grands rendez‐vous, ce qui n’est encore jamais arrivé. Et c’est ça qui crée l’his­toire ! On veut de la légende, du fantas­tique, alors soyez magnifiques. »