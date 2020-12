Chris Kermode, ancien président de l’ATP a fait quelques sorties médiatiques dernièrement à travers ses diverses prises de paroles. Concernant la création de la PTPA, il a une analyse précise de qu’il s’est passé dans la tête du numéro 1 mondial et forcément il sait de qu’il parle puisqu’il a été aux manettes pendant quelques années. « La création de la PTPA est lié à une vraie frustration. Souvent le conseil des joueurs est solidaire, propose des idées qui sont validées par une vraie majorité car elles répondent à un besoin. Hélas, souvent lorsqu’elles sont proposées au board avec la présence des directeurs de tournois, elles ne sont pas retenues. Les joueurs ont donc l’impression qu’ils ne sont pas écoutés. Je pense que Novak a compris cela et il veut lutter contre cette idée. C’est d’ailleurs ce qu’il a exprimé quand il a parlé d’indépendance. Et sur ce point, il a raison les intérêts ne sont identiques entre un joueur Top 10, Top 100 tout comme entre un directeur de tournoi »