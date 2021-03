Novak Djokovic est litté­ra­le­ment entré dans une autre dimen­sion lundi dernier. Celle d’être le joueur à la tête du clas­se­ment mondial sur le plus de semaines de l’his­toire du tennis. Un des records les plus convoités de ce sport. Cela en dit long sur la longé­vité et la régu­la­rité de « Nole ». À bientôt 34 ans, le numéro 1 mondial ne compte pas s’ar­rêter là, et recherche désor­mais le record du nombre de Grands Chelems (avec 18 Majeurs, il est à deux unités de Federer et Nadal). À ce niveau là, le « Djoker » ne semble pas avoir de faiblesse. C’est en tous cas ce qu’af­firme Àlex Corretja, entraî­neur et ancien joueur de tennis espa­gnol, qui confie égale­ment son admi­ra­tion pour le Serbe :

« Je tiens à mentionner qu’à mon avis, c’est le joueur le plus diffi­cile à jouer car il n’a pas de faiblesse. C’est telle­ment dur parce qu’il sert bien, il retourne bien, son revers est incroyable, son coup droit est génial. Il bouge très bien, défend bien, et a une attaque avec beau­coup d’op­tions. Il est préfé­rable que tout le monde ait un style de jeu simi­laire. C’est de loin le meilleur. C’est pour­quoi il domine. Il est diffi­cile pour ses rivaux de lui faire du mal tacti­que­ment. »