Juan Martin Del Potro avait déclaré qu’il ferait tout pour revenir si l’Argentine gagnait la Coupe du monde de foot­ball. Absent du circuit depuis le 9 février 2022 et une défaite contre Federico Delbonis à Buenos Aires où il avait quasi­ment fait ses adieux au tennis, l’Argentin a un rêve : jouer l’US Open 2023 (28 août au 10 septembre).

« J’aime le tennis, ce ne sera jamais un problème de prendre une raquette et de voir comment je me sens. Le problème physique et mon genou sont des choses sur lesquelles je travaille tous les jours. Je vais laisser cette fenêtre ouverte, au moins jusqu’à l’US Open comme je l’ai dit. C’est le tournoi le plus spécial pour moi. J’ai encore du temps, je vais commencer à m’en­traîner, voir comment ma jambe et mon genou réagissent et si je peux le faire ou non », a confié le vain­queur de l’édi­tion 2009 du Grand Chelem new‐yorkais.

L’histoire pour­rait être magnifique.