Presque trois ans après le dernier match offi­ciel de sa carrière sur l’ATP 250 de Buenos Aires, Juan Martin Del Potro est de retour ce dimanche dans la capi­tale argen­tine pour disputer un ultime match de gala face à Novak Djokovic.

De passage en confé­rence de presse ce dimanche aux côtés du Serbe, la tour de Tandil a fait part de son émotion.

« C’est un jour très spécial pour moi, qui marque la fin de toute ma carrière. Pour moi, c’est un jour très spécial. Je n’ai jamais eu autant d’an­xiété, autant de nerfs, de toute ma carrière, mais ce jour est arrivé. Novak a été très géné­reux en accep­tant d’être avec moi pour ce moment, un jour dont je me souvien­drai toujours. J’espère que les gens le rece­vront comme l’ath­lète et la personne qu’il est et que nous pour­rons faire un bon match. »