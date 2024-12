Comme le rappelle nos confrères d’Ubi Tennis, Diego a pris sa retraite en 2024, et il avait fait notam­ment une décla­ra­tion qui résume bien la situa­tion de certains joueurs du tour.

« J’ai vécu des moments fantas­tiques, tout ce que j’ai réalisé a été bien plus que ce que j’ima­gi­nais, le tennis m’a apporté bien plus que ce à quoi je m’at­ten­dais, et de ce côté les joueurs le savent aussi, ils le comprennent, ceux qui sont proches de moi et aussi Ceux qui m’ont observé de loin savent que tout cela aurait pu conduire à cet épui­se­ment et que c’est une sage déci­sion. Je pense qu’il y en a aussi beau­coup qui, en fin de compte, n’ont pas le courage de faire ce pas décisif même s’ils le ressentent depuis long­temps, et j’ai toujours voulu que ce soit ma déci­sion, en fin de compte »