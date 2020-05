Dans une interview pour le compte de l’émission « In Depth With Graham Bensinger », Novak Djokovic s’est confié avec beaucoup de calme et de sincérité au sujet des ses objectifs et de son futur sur le circuit.

Le Serbe, qui a de l’ambition, n’a pas hésité à se positionner fermement sur plusieurs records qui font l »histoire du tennis : « J’ai toujours confiance en moi. Et la confiance en soi est aussi liée à l’estime de soi. Je crois que je peux gagner encore plus de tournois du Grand Chelem et battre le record lié à la place de numéro 1. Ce sont certainement mes objectifs les plus importants même si ce n’est pas cela qui me motive chaque jour. Ce qui me motive tous les jours c’est de progresser en tant qu’être humain. »