Dans sa récente inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport, Novak Djokovic, après avoir révélé qu’il se sentait capable de riva­liser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en 2025, a égale­ment été inter­rogé sur ce dernier et sur les conseils qu’il aime­rait lui donner pour rester au plus haut niveau.

« Il me semble qu’il se porte bien même sans mes conseils. Cependant, c’est une chose de remporter ses deux premiers Grands Chelems et de devenir numéro 1 mondial et une autre chose de rester à ce niveau pendant de nombreuses années. Pour ce faire, il faut d’abord s’en­tourer d’une équipe compé­tente en qui on peut avoir confiance. Il faut aussi trouver le bon équi­libre entre vie profes­sion­nelle et vie person­nelle. Mais au final, nous sommes tous diffé­rents dans un sport indi­vi­duel. Alors, ce qui marche pour moi ne fonc­tionne pas néces­sai­re­ment pour vous, mais il me semble que Jannik l’a fait. Il a compris ce dont il a besoin. Le prochain objectif sera de trouver la bonne formule pour investir au mieux dans son corps pour prévenir les bles­sures, rester en bonne santé, motivé et, surtout, passionné de tennis. »