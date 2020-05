Le couple Djokovic s’est longuement confié dans l’émission « In Depth with Graham Bensinger » du journaliste américain Graham Bensinger. Jelena Djokovic a fait des révélations sur l’épisode de Miami en 2018 où Novak Djokovic avait décidé d’arrêter sa carrière après une défaite face à Benoit Paire. Une décision qui a duré dix jours avant que sa femme ne parvienne à le faire changer d’avis.

Le numéro 1 mondial a ensuite parlé de ses objectifs et il a ensuite été interrogé sur la possibilité de le voir sur le circuit jusqu’à 40 ans. Le Serbe a d’abord rigolé avant de répondre : « Je ne crois pas aux limites. Je pense que les limites ne sont que des illusions de votre égo ou de votre esprit. Je veux certainement continuer à jouer pendant longtemps, mais je sais qu’en même temps je dois maintenir les bons principes et une bonne routine pour préserver ma santé et le bien-être de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Tout doit fonctionner en synergie et en harmonie avec ma famille et ma vie privée. Je suis conscient que le rythme et le nombre de tournois vont diminuer très bientôt et que je ne pourrai pas jouer avec cette intensité sur autant de tournois et de déplacements pendant longtemps. Il se peut donc que je joue à 40 ans, mais je me concentrai alors sur les plus grands tournois et sur ceux qui me tiennent le plus à coeur. »