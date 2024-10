Dominic Thiem est offi­ciel­le­ment retraité depuis sa défaite à Vienne en début de semaine face à Luciano Darderi.

L’Autrichien laisse derrière lui une très belle carrière. Il a déjà expliqué ce qui lui manque­rait le plus et ce qui lui manque­rait le moins, et a égale­ment accordé une inter­view à The Guardian, dans laquelle il s’est permis une réflexion sur la diffi­culté de garder un corps en pleine santé tout en prati­quant un sport au plus haut niveau.

« Je pense que la façon dont nous prati­quons ce sport n’est pas saine et qu’à un moment donné, une ou plusieurs parties du corps se dété­riorent. On le voit chez presque tous les joueurs, aucun joueur ne sort indemne de sa carrière. C’est le propre du sport profes­sionnel. Et dans mon cas, c’était le poignet. Ce n’est pas vrai­ment surpre­nant, car je l’utilisais beau­coup, surtout en coup droit, et c’était l’une de mes parties les plus impor­tantes dans les derniers instants avant de frapper la balle, pour accé­lérer un peu plus avec le poignet. Je l’ai fait proba­ble­ment des millions de fois et à un moment donné, c’est aussi ce que le médecin a dit. Le poignet est devenu un peu trop faible et il s’est cassé. Après cela, je n’ai plus jamais eu la même sensation. »