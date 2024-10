Le coach de Giovanni s’ex­prime peu mais quand c’est le cas il ne le fait pas sans inten­tion. Après le 8ème de finale à Wimbledon de son poulain, il semble bien que la machine média­tique et écono­mique se soit emballée et le team du trico­lore n’a visi­ble­ment pas su gérer ce mouvement.

« J’ai commis l’er­reur d’être permissif, de consi­dérer que parce qu’il était dans une période compli­quée, avec des discus­sions à n’en plus finir avec ses agents, des réunions, on pouvait tolérer des approxi­ma­tions sur le plan sportif. On s’est tout simple­ment mal préparés pour le tournée améri­caine et j’en assume la respon­sa­bi­lité. C’est de ma faute. Quand on a fait le bilan de cette tournée, on s’est dit qu’on était sortis de la dyna­mique de progrès. Il fallait reprendre les choses par le bon bout, avec une forme de disci­pline pour main­tenir de l’in­ten­sité, parce qu’il avait perdu en confiance. Avec un joueur comme lui, ça peut aller dans les deux sens »