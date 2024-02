Marin Cilic ne s’en sort pas.

Alors qu’il a fait son retour à la compé­ti­tion en début de saison après n’avoir pu disputer que deux matchs en 2023 (en raison d’une opéra­tion du genou), le Croate a contracté une nouvelle bles­sure lors de sa défaite contre Laslo Djere au premier tour de l’ATP 250 de Buenos Aires (4−6, 6–3, 6–0).

Il a annoncé son forfait pour les tour­nois de Rio et Santiago, sur lesquels il était inscrit.

« Je suis triste de vous annoncer qu’en raison d’une bles­sure mineure contractée lors de mon dernier match, je vais devoir écourter mon séjour en Amérique du Sud afin de la laisser guérir correc­te­ment. Merci à tous les habi­tants de Buenos Aires pour leur incroyable hospi­ta­lité, j’au­rais seule­ment souhaité que nous passions plus de temps ensemble. Aux orga­ni­sa­teurs des tour­nois de Rio et de Santiago, merci de m’avoir donné l’oc­ca­sion de jouer devant des foules incroyables. Je suis dévasté de manquer les incroyables fans de tennis de Rio de Janeiro et de Santiago . Votre soutien compte beau­coup pour moi et je vous promets que nous nous rattra­pe­rons à l’avenir ! », a écrit le vain­queur de l’US Open 2014, battu lors de ses trois matchs cette saison et cette semaine 1044e mondial.