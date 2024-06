À l’oc­ca­sion de la sortie de son docu­men­taire consacré aux douze derniers jours de sa carrière, Roger Federer a fait une grande tournée des médias. Lors d’une inter­view accordée à Welt, le Suisse a notam­ment été inter­rogé sur l’image qu’il avait de Novak Djokovic au début de sa carrière.

Question : « L’autre grand rival était Novak Djokovic. Vous l’ap­pelez dans le film le « party­cra­sher » (invité surprise, trouble‐fête) pour les fans de l’his­toire de Rafa et Roger. Il est devenu un « joueur monstre ». Mais au début, vous ne lui accor­diez pas autant de crédit, n’est‐ce pas ? »

Federer : « La première fois que j’ai joué contre Novak à Monaco (6−3, 2–6, 6–3 en 2006, ndlr), je ne me souviens pas qu’il y ait eu un énorme battage média­tique. On n’a pas dit : ‘Voilà Novak !’ On ne disait pas qu’il pour­rait éven­tuel­le­ment réécrire les livres d’his­toire. Avec Rafa, c’était diffé­rent. Il y avait plus de puis­sance derrière. »