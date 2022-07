Le grand retour de Roger Federer approche. Il sera de la partie pour la cinquième édition de « sa » Laver Cup qui se tiendra à l’O2 Arena de Londres du 23 au 25 septembre. Il jouera ensuite le tournoi de sa ville natale, Bâle, du 22 au 30 octobre, avant de se tourner vers 2023, en fonc­tion de ses sensations.

Cela n’a pas empêché le Suisse (41 en août) de parler ouver­te­ment de sa future retraite au média néer­lan­dais Algemeen Dagblad.

« Je suis un amou­reux de la victoire, mais si vous n’êtes plus compé­titif, alors il vaut mieux arrêter. Je ne pense pas avoir besoin du tennis. Je suis heureux avec les petites choses, comme quand mon fils fait quelque chose de bien et quand ma fille rentre à la maison avec une bonne note. Le tennis fait partie de mon iden­tité, mais pas entiè­re­ment. Je veux être et rester pros­père, et je mets beau­coup d’énergie dans les affaires – je donne proba­ble­ment plus que je ne devrais parfois, mais cela peut aussi se faire en dehors du sport. Je sais qu’une carrière profes­sion­nelle ne peut pas durer éter­nel­le­ment et c’est bien ainsi », a déclaré Roger, qui se jaugera au début de l’automne.