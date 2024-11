Directeur des phases finales de la Coupe Davis où Rafael Nadal prendra sa retraite à partir du 19 novembre prochain à Malaga, Feliciano Lopez, lors d’une récente confé­rence de presse, a expliqué que son compa­triote ne fera jamais passer ses inté­rêts person­nels avant ceux de l’équipe nationale.

« Rafa ne fera pas passer son ego avant les autres, avant les inté­rêts de l’équipe natio­nale. C’est la dernière chose qu’il ferait. Je connais très bien Nadal et l’en­traî­neur David Ferrer, et je suis sûr que tous deux veulent avant tout le meilleur pour l’équipe. Ce sera leur prio­rité quelles que soient les circons­tances. De cette façon, il sera impos­sible que quelque chose de grave se produise. En plus, ce sont de très bons amis, ils se respectent beau­coup et ça va aider. Les adieux de Nadal sont quelque chose de très spécial, mais lors­qu’ils déci­de­ront de jouer ou non, le plus impor­tant sera l’in­térêt de l’équipe. Il n’y aura pas de tels problèmes. Il l’a déjà dit clai­re­ment, il ne fera rien qui puisse nuire à l’équipe natio­nale. L’Espagne est toujours une priorité. »