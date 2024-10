Quelques jours après l’appel de l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) auprès du Tribunal arbi­tral du sport (TAS) dans l’af­faire Jannik Sinner, de nombreuses ques­tions restent en suspens, notam­ment celle concer­nant une probable suspen­sion à venir de l’ac­tuel numéro 1 mondial.

Alors que l’AMA demande une suspen­sion entre un et deux ans pour le joueur italien, dont la version des faits concer­nant ses deux tests posi­tifs relevés en mars dernier va être de nouveau étudiée, l’ex­pert en dopage, Fritz Sorgel, a estimé que la sanc­tion du TAS pour­rait être clémente compte tenu du statut de Sinner.

« Mon pronostic est le suivant : en fin de compte, lorsque le Tribunal arbi­tral du sport (TAS) sera saisi en dernière instance, la peine sera plus courte – on peut déjà le prévoir au vu de la juris­pru­dence souvent clémente et favo­rable aux spor­tifs du TAS. Ne nous faisons pas d’illu­sions : Dans ce genre d’af­faire, on présente toujours une excuse et tout dépend ensuite de la qualité de l’ex­cuse et de la manière dont les avocats bien payés s’en sortent. Indirectement, des grands noms du tennis comme Novak Djokovic l’ont laissé entendre : les joueurs les mieux classés sont privi­lé­gies et les moins bien classés sont négligés », a déclaré le profes­seur alle­mand dans une inter­view accordée à Sport 1.