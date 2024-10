Mats Wilander risque de s’at­tirer les foudres de quelques fans de tennis après sa dernière sortie sur Eurosport.

Observateur attentif du magni­fique duel entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en finale de l’ATP 500 de Pékin ce mercredi, finale remportée par l’Espagnol après un ultime jeu décisif excep­tionnel où il a glané sept points de suite en étant mené 3–0, Mats Wilander n’a pas tari d’éloges sur cette nouvelle rivalité.

Tellement élogieux que le consul­tant suédois n’a pas hésité à la placer au dessus des nombreuses joutes entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic en termes de niveau de jeu. Rien que ça.

« Ils sont en train de suivre les traces du « Big 3 » en termes de niveau de jeu. J’espère que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic n’écoutent pas, mais en termes de niveau, lorsque Sinner et Alcaraz sont au top de leur forme, il n’y a aucun moyen que quel­qu’un ait joué un meilleur tennis, que la balle de tennis ait fait plus de choses diffé­rentes, compli­quées et diffi­ciles que celle entre Sinner et Alcaraz. »