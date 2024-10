Déjà présent sur les instal­la­tions du Masters 1000 de Shanghai quelques heures seule­ment après sa victoire en finale de l’ATP 500 de Pékin face à Jannik Sinner, avec qui il a d’ailleurs voyagé en jet privé entre les deux lieux, Carlos Alcaraz était de passage ce jeudi en confé­rence de presse d’avant tournoi.

Très critique sur le calen­drier ATP il y a quelques jours, l’Espagnol a forcé­ment été inter­rogé à ce sujet alors qu’il doit déjà rejouer dans quelques heures face à la nouvelle star locale, Juncheng Shang, pour son entrée en lice.

« Je l’ai dit à plusieurs reprises, le calen­drier est très serré, mais il faut s’y habi­tuer, ou du moins je pense qu’il faut s’y habi­tuer. Hier (mercedi), nous avons terminé à 8h30, 9h00, un match de trois heures, et je n’ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit d’autre. Je suis juste allé au club avant la finale avec tous les sacs, parce que je savais que nous devions courir après la finale pour prendre le vol qui nous amène­rait ici. Nous sommes arrivés à 4 heures du matin, juste pour être prêts ou pour dormir un peu ici à Shanghai, et je me suis réveillé ici pour m’ha­bi­tuer aux condi­tions et essayer d’être prêt pour mon premier match (prévu samedi). Le programme de tennis est très, très serré. Nous voya­geons, vous savez, d’un tournoi à l’autre, avec seule­ment un ou deux jours avant le début du tournoi, c’est donc diffi­cile, mais nous devons nous y habituer. »