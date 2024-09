Alors qu’il multi­plie les parti­ci­pa­tions à toutes sortes d’ex­hi­bi­tions à travers le monde, Carlos Alcaraz s’est une nouvelle fois plaint du calen­drier, qu’il trouve trop chargé, sans aucun doute à juste titre.

Alcaraz : « Avec le calen­drier, ils nous tuent. »



- Novembre 23 : exhi­bi­tion au Mexique avec Paul

- Décembre 23 : exhi­bi­tion en Arabie saou­dite avec Djokovic

- Septembre 24 : exhi­bi­tion à Berlin avec la Laver Cup

- Octobre 24 : exhi­bi­tion en Arabie saou­dite avec Six Kings Slam. — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) September 23, 2024

« Je suis le genre de joueur qui pense qu’il y a beau­coup de tour­nois pendant l’année, des tour­nois obli­ga­toires, et proba­ble­ment que dans les prochaines années, il y en aura encore plus. Ils vont nous tuer d’une manière ou d’une autre (sourire). Il y a beau­coup de bles­sures à cause des balles, du calen­drier, à cause de beau­coup de choses. À un moment donné, beau­coup de bons joueurs manque­ront les tour­nois parce qu’ils doivent penser à leur corps. Ils ont une famille, ils ont beau­coup d’autres choses dans la vie que le tennis. Ils doivent donc s’en préoc­cuper aussi », a lâché le quadruple lauréat en Grand chelem lors du week‐end de Laver Cup à Berlin.