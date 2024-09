Particulièrement critique envers le calen­drier lors de ses dernières prises de paroles, Carlos Alcaraz est égale­ment ciblé pour ses contra­dic­tions alors qu’il va enchaîner les exhi­bi­tions en cette fin de saison 2023.

Également inter­rogé à ce sujet, l’ac­tuel numéro 1 mondial, Jannik Sinner, n’a pas manqué de rappeler à son rival espa­gnol qu’il fallait faire des choix.

« Alcaraz a dit que le calen­drier était trop chargé ? C’est vrai, ces dernières années, il a été très long, mais il faut faire des choix. Il y a des tour­nois obli­ga­toires, évidem­ment, mais chaque joueur peut toujours choisir où et quand jouer. On n’est pas obligé de jouer. Par exemple, ces deux dernières années, j’ai raté certains rendez‐vous parce que je voulais m’en­traîner. J’essaie toujours de m’amé­liorer sur et en dehors du terrain et de me comprendre, de comprendre ce qui fonc­tionne et ce qui ne fonc­tionne pas. Je sais que je peux encore m’amé­liorer, et c’est pour moi la partie la plus stimulante. »