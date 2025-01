Alors qu’il doit affronter le 4e joueur mondial, Taylor Fritz, ce samedi (pas avant 3h du matin) pour une place en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, Gaël Monfils a été inter­rogé en confé­rence de presse sur les diffé­rences dans le jeu entre ses débuts, en 2005, et main­te­nant, en 2025. Extraits.

En voyant la géné­ra­tion qui a suivi Roger (Federer), Rafa (Nadal) et Novak (Djokovic), puis les joueurs actuels, à quel point c’est diffi­cile et à quel point le jeu s’est amélioré en 20 ans ? À quel point êtes‐vous un meilleur joueur qu’à l’époque ?

GAEL MONFILS : J’ai l’im­pres­sion que le jeu est quand même un peu plus rapide, bien sûr, un peu plus rapide. Je pense que la tech­no­logie a beau­coup évolué. Aujourd’hui, chaque joueur est un profes­sionnel au sein d’une grande équipe. Je pense que physi­que­ment, c’est diffé­rent, alors on évolue, je suppose. Je pense que dans 20 ans, ce sera peut‐être encore plus rapide, plus physique ou diffé­rent. J’ai l’im­pres­sion que les raquettes, les cordes, les balles, tout change. J’essaie juste de me main­tenir dans cette évolution.