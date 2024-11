L’annonce a fait l’effet d’une bombe sur la planète tennis, Andy Murray sera le prochain entraî­neur de Novak Djokovic.

L’analyste tennis Gill Gross, travaillant pour Tennis Channel ainsi que pour l’US Open, a partagé son opinion dans des propos rapportés par Tennis365 sur le début de la colla­bo­ra­tion entre les deux anciens rivaux.

« Avec un entraî­neur plus jeune, moins établi, moins fami­lier à Novak, il y aurait peut‐être eu un processus de fami­lia­ri­sa­tion. Il aurait peut‐être fallu instaurer un climat de confiance et de respect. Andy et Novak devraient être en mesure de se mettre au travail dès le début, ce qui est très impor­tant. La stature de Murray va lui permettre d’ob­tenir l’adhé­sion immé­diate de Novak. Andy n’aura peur de partager son opinion. Je pense que rejoindre l’équipe d’en­traî­neurs de Djokovic en 2025 est effrayant, c’est une posi­tion effrayante. Andy Murray n’aura pas peur. Pas avec sa stature, pas avec ses convic­tions en tant que joueur de tennis. »