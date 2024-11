Dans le dernier épisode de « L’Oeil du Coach », diffusé chez nos confrères de Tennis Majors, Patrick Mouratoglou a comparé Jannik Sinner à Novak Djokovic avant d’ex­pli­quer les diffi­cultés de l’ac­tuel numéro 1 mondial face à Carlos Alcaraz.

« Alcaraz l’a battu cette année car il peut créer plus de choses. Il a cette puis­sance supplé­men­taire et peut l’égaler en mouve­ment. Mais Alcaraz fait beau­coup de fautes directes, ce qui n’est pas le cas de Sinner. Les matches entre eux connaissent des hauts et des bas, avec des chan­ge­ments de rythme constants. Quand Alcaraz est à son meilleur niveau, il peut surpasser Sinner, mais il ne peut pas main­tenir ce niveau tout au long du match. Sinner, en revanche, reste stable, ce qui explique que leurs matches soient toujours aussi serrés. »

A noter que Carlos Alcaraz mène 6–4 dans ses face‐à‐face avec Jannik Sinner en ayant gagné leurs trois duels cette saison.