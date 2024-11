Auteur d’une saison 2024 de toute beauté, Jannik Sinner impres­sionne logi­que­ment tous les obser­va­teurs et spécia­listes du jeu, dont Patrick Mouratoglou.

L’entraîneur trico­lore, dans le dernier épisode de « L’Oeil du Coach », diffusé chez nos confrères de Tennis Majors, a expliqué pour­quoi le surnom de Djokovic 2.0 donné à l’Italien n’était usurpé.

« Je pense qu’il est logique de l’ap­peler Djokovic 2.0 parce que les mouve­ments, les contre‐attaques sont incroyables. Les mêmes qualités que Novak. Et je pense qu’il a ajouté 2.0 parce qu’il joue plus vite en prenant les balles plus tôt. Il se déplace tout le temps vers l’avant. »