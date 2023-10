Analyste tennis offi­ciant pour Tennis Channel et l’US Open, Gill Gross, dans l’un des épisodes de son podcast sur sa chaîne Youtube, a comparé la finale de Wimbledon 2014 et celle 2019 qui oppo­saient toutes les deux Roger Federer à Novak Djokovic. Et d’après lui, la première est certai­ne­ment le tour­nant de la carrière du Serbe.

« Je dois recon­naître que la qualité de jeu était meilleure en 2014. C’est un match qui n’est proba­ble­ment pas assez reconnu, notam­ment parce qu’il a marqué un tour­nant pour Djokovic. Alors que Novak a géré comme personne ses oppor­tu­nités en finale de Grand Chelem, n’était pas du tout dans cette posi­tion à cette époque. C’était même tout le contraire. Il avait perdu beau­coup de finales de Grand Chelem jusqu’à ce jour. Je pense qu’avec Boris Becker dans sa box et cette victoire sur Federer dans une finale en cinq sets à Wimbledon, cela lui a donné la confiance néces­saire pour faire ce qu’il avait prévu de faire par la suite. C’était une sorte d’ex­pé­rience de parti­ciper à une si grande finale pour le reste de sa carrière. »