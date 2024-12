Pour le joueur brési­lien le tennis moderne est devenu plus struc­turé surtout au niveau la prépa­ra­tion physique. Pour « Guga », c’est vrai­ment ce qui fait la différence.

« Aujourd’hui on est dans un univers complè­te­ment diffé­rent. Le prin­cipal chan­ge­ment réside dans l’intelligence et la capa­cité d’utiliser les infor­ma­tions dispo­nibles. Cela a permis aux carrières de s’étendre de 10 à 20 ans. La méde­cine du sport a beau­coup évolué et aujourd’hui un joueur de haut niveau voyage avec une équipe complète de profes­sion­nels. Avant, on vivait davan­tage d’efforts et d’entraînements intenses, qui appor­taient des résul­tats à court terme, mais entraî­naient aussi une usure immense. Ce seront de meilleurs joueurs, mais en termes de titres, je ne sais pas s’ils auront le temps de connaître autant de succès »