Lors d’une inter­view accordée à Clay Tennis, dans laquelle il s’est prononcé sur le procès à venir de son compa­triote Alexander Zverev, le 53e mondial, Yannick Hanfmann, a aussi évalué sur les chances de Rafael Nadal à Roland‐Garros.

« Ce que j’ai vu de lui en Australie, c’est qu’il avait l’air très affûté sur le court d’en­traî­ne­ment. Il s’est égale­ment bien comporté en match. Et puis, bien sûr, il a eu un contre­temps avec sa bles­sure. Je ne sais pas ce qui lui arrive, ni dans quel état est son corps. Mais, vous savez, ce que nous avons appris de lui au fil des ans, c’est qu’il ne faut jamais l’ex­clure. S’il se sent à nouveau dange­reux, j’y crois. Il faut consi­dérer Rafa comme un favori, même s’il n’est plus dans la fleur de l’âge. Il joue encore très bien au tennis. »