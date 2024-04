Au‐dessus de la mêlée depuis plusieurs mois sur dur, Jannik Sinner va tenter de pour­suivre sa domi­na­tion sur terre battue, avec comme première étape le Masters 1000 de Monte‐Carlo du 6 au 14 avril.

« Il se prouve qu’il est capable de faire de plus en plus de choses. Et quand vous vous prouvez des choses comme ça, la confiance est encore plus grande et vous rentrez dans une dyna­mique tout à fait nouvelle. C’est une surface sur laquelle il n’a pas réussi à se prouver les mêmes choses. Il faudra lui donner du temps sur cette surface. Il pourra y jouer les premiers rôles, je ne vois pas à l’heure actuelle de frein majeur par rapport à ça », estime Justine Henin sur Eurosport.

Si l’Italien n’a remporté qu’un seul de ses 14 titres sur ocre (à Umag en juillet 2022), il a déjà atteint les quarts de finale à Roland‐Garros (en 2020), Rome (2022) et Monte‐Carlo (en 2022 et la saison dernière où il a même rejoint le dernier carré).