Alors qu’il fait partie du staff de Novak Djokovic depuis 2019 d’abord aux côté de Marian Vajda, Goran Ivanisevic, devenu entraî­neur prin­cipal suite au départ de ce dernier en mars 2022, a clai­re­ment fait progresser le Serbe depuis le début de leur collaboration.

Interrogé, ce dimanche en confé­rence de presse à Turin suite au sacre de Djokovic sur le Masters, le coach croate a dévoilé les points sur lesquels le numéro 1 mondial s’était amélioré.

« C’est très diffi­cile de s’amé­liorer avec lui (sourire). Mais il veut s’amé­liorer. C’est à la fois une bonne et une mauvaise chose pour moi en tant qu’en­traî­neur et pour le reste de l’équipe. Je pense qu’il a beau­coup amélioré ses volées, son jeu au filet et sa posi­tion au filet. Maintenant, quand il monte au filet – d’ac­cord, aujourd’hui (dimanche) il a raté quelques volées faciles – mais en général, cette semaine et cette année, il a joué des volées extra­or­di­naires. Sa posi­tion au filet est bien meilleure. Contrairement à avant, il est devenu très diffi­cile à passer. Maintenant, il sait ce qu’il fait au filet. Il est à l’aise. En finale de l’US Open, il a joué deux ou trois des volées les plus impor­tantes contre Medvedev. Il n’a pas peur de monter au filet. Il frappe aussi beau­coup plus fort en coup droit. Il va cher­cher les points. »